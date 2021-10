Trotz Kritik an Werner: Darum genießt der DFB-Stürmer die Rückendeckung von Bundestrainer Flick

Ungewohnte Vorzeichen begleiten das möglicherweise entscheidende WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft an diesem Montag (20.45 Uhr, RTL) in Nordmazedonien. Nach einer Woche mit fast durchgehend strahlendem Sonnenschein in Hamburg flog das DFB-Team am Sonntagabend ins verregnete Skopje. Sieben Tage am Stück soll es dort durchschütten – ebenso ungewöhnlich wie der herrliche Oktober an der Elbe. Anzeige

Die Vorzeichen umdrehen will auch das deutsche Team, nachdem es im Hinspiel im März die 1:2-Blamage gegen den Fußballzwerg (74. der FIFA-Weltrangliste) kassiert hatte. "Natürlich wurmt uns das Spiel noch richtig", sagte Serge Gnabry, der am Freitag beim 2:1 gegen Rumänien zu den Matchwinnern gezählt und sein 20. Tor im 30. Länderspiel erzielt hatte.

Ein anderer Offensivspieler wirkte dagegen unglücklich in vielen Aktionen und kam auch in der öffentlichen Bewertung alles andere als gut weg – Timo Werner. Dabei hatte der ehemalige Leipziger, heute in Diensten des Champions-League-Siegers FC Chelsea, nach vier Minuten einen Elfmeter herausgeholt, den der türkische Schiedsrichter nach langem Hin und Her aber wieder zurücknahm. Prompt wurde auch die alte Leier des "Schwalben-Werner" wieder ausgepackt, der vor vier Jahren deutschlandweit angefeindet worden war, weil er gegen Schalke einen Strafstoß sehr dreist erschunden hatte.

Flick: "Von uns hat Timo die volle Unterstützung" Bundestrainer Hansi Flick findet den Umgang mit dem DFB-Stürmer nicht angemessen. Er sagte auf Nachfrage des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND): "Was aktuell passiert, kann ich nicht ändern – es ist ja Meinungsfreiheit. Aber ich finde es nicht fair. Von uns hat Timo die volle Unterstützung, und es wäre schön, wenn all unsere Nationalspieler von allen unterstützt würden."

Der Bundestrainer hielt ein Plädoyer für Werner, der auch in England immer wieder kritisiert wird. "Ich kann nur sagen, dass Timo bei uns alle Aufgaben hervorragend erledigt. Er geht in die Tiefe, nutzt die Räume. Vielleicht fehlt ihm aktuell etwas das Quäntchen Glück, die Tore zu erzielen, aber wir reden über einen Stürmer, der in den letzten Jahren immer über 30 Torbeteiligungen hatte. Seine Quote ist insgesamt hervorragend."

Auch Gnabry lobt Werner Vor dem gestrigen Abschlusstraining redete Flick auf dem Platz mit seinem Angreifer, nahm ihn in den Arm und lobte ihn dazu nochmals explizit vor der Mannschaft für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Laufbereitschaft. Flick: "Das belegen übrigens auch alle Daten." Von Kollege Gnabry gab es ebenfalls Unterstützung: "Timo arbeitet super, gibt Gas und hängt sich rein. Er ist vielleicht nicht der Typ wie Robert Lewandowski, aber er hat andere Stärken, die für uns auch enorm wichtig sind. Und wenn mein Querpass gegen Rumänien besser kommt, macht er wahrscheinlich seine Bude – und alles ist gut."



Der Bundestrainer äußerte sich außerdem zur umstrittenen Elferszene vom Freitag: "Wir reden von einem Elfmeter, der gefühlt fünf Minuten untersucht wurde. Dann kann das keine so klare Fehlentscheidung sein", sagte Flick und verteidigte Werner erneut. "Wenn man in diesem Tempo unterwegs ist, dann reicht die kleinste Berührung, dass man aus dem Tritt kommt."

Grundsätzlich ist die Partie gegen Rumänien aber abgehakt – ge­nau wie die Pleite gegen den heutigen Gastgeber im vergangenen März. Flick: "Wir werden das Spiel natürlich noch mal analysieren, aber ich schaue mehr auf uns. Wir wollen unser Spiel durchziehen, wieder aktiv spielen, gewinnen und uns so schnell wie möglich für die WM qualifizieren."