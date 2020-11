Eiskalt vom Elfmeter-Punkt gegen Rennes: Chelsea-Trainer Lampard verkündet neue Aufgabe für Werner

Seine Anlaufprobleme beim FC Chelsea hat Timo Werner mittlerweile überwunden. Spätestens seit Mittwochabend ist der deutsche Nationalspieler bei den Blues so richtig angekommen. Werner erzielte beim 3:0-Sieg der Londoner gegen Stade Rennes seine Champions-League-Treffer zwei und drei für den Klub von Trainer Frank Lampard - jeweils per Elfmeter. Mittlerweile kommt der von RB Leipzig verpflichtete Sommer-Transfer nun bereits auf zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Vorlagen) in elf Pflichtspielen. Im Angriff ist Werner für Lampard nach seinem Stotterstart (nur ein Treffer in den ersten fünf Pflichtspielen) unersetzlich geworden - und hat jetzt sogar einen besonderen Job erhalten.

Anzeige