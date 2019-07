Es wäre ein klares Ausrufezeichen des FC Bayern München im Wettrüsten der Bundesliga-Titelkandidaten gewesen: Am Freitagabend meldete die Südwest Presse unter Berufung auf Insider-Informationen, dass der Transfer von Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig zum FCB praktisch perfekt sei . Nur noch Details seien zu klären, dann könne der 23-Jährige für den Rekordmeister auf Torejagd gehen.

Demnach soll sich Werner mit dem FCB einig sein, ein Wechsel werde "nun sofort" folgen. Der Vertrag des Mittelstürmers in Leipzig läuft noch bis 2020, RB kämpft um eine Verlängerung mit dem ehemaligen Stuttgarter, der in 114 Spielen für die Sachsen 61 Tore erzielen konnte.

Nagelsmann über Werner-Wechsel: "Weiß nicht, wo sie die Gerüchte herhaben"

Die Nachricht über den angeblich bevorstehenden Werner-Wechsel schlug ein wie eine Bombe - auch, weil der Wahrheitsgehalt strittig ist. Noch am Abend ruderte Werner-Berater Karlheinz Förster zurück. "Ich war selbst überrascht, als ich das gelesen habe. Ich weiß nichts davon", erklärte der Ex-Nationalspieler bei Spox und Goal. Ähnlich deutlich reagierte Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann auf die Meldung. Am Samstagvormittag äußerte sich der Ex-Hoffenheimer am Rande des RB-Trainings. "Ich bin kein Angestellter der Südwest Presse. Deswegen weiß ich nicht, wo sie die Gerüchte herhaben", sagte der 32-Jährige, der als Nachfolger von Ralf Rangnick installiert worden war und mit Werner fest plant, bei Sky.