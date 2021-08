Premier League inside: Wie Timo Werner von Chelseas Rekord-Transfer Romelu Lukaku profitieren könnte

Auch im Paradies gibt es manchmal Unstimmigkeiten. Der FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel ist als Gewinner der Champions League offiziell Europas beste Mannschaft und gilt in der neuen Saison der heimischen Liga als schärfster Herausforderer von Meister Manchester City. Trotzdem streitet das Publikum. Anzeige

"Get Werner out of the club": Video sorgt für Wirbel

Bei einer öffentlichen Trainingseinheit an der Stamford Bridge vor dem London-Derby an diesem Sonntag gegen den FC Arsenal (18.30 Uhr/Sky) forderte ein Fan über die Lautsprecher-Anlage: “Get Werner out of the club!” Schmeißt Timo Werner raus! Viele der Anwesenden protestierten gegen diese Forderung. Sie buhten den Werner-Kritiker aus. Eine Frau stand auf und rief immer wieder: “YOU get out!” Raus mit DIR! Ein Videoschnipsel des Zwischenfalls löste Aufruhr im Internet aus.

Obwohl es natürlich die Ausnahme ist, dass ein Fan so öffentlichkeitswirksam auf Konfrontation zu einem Spieler seines Vereins geht, so zeigt die Szene doch, welchen schwierigen Stand Werner in England hat. Zwar war er in der Premieren-Saison nach seinem Wechsel von RB Leipzig mit Abstand Chelseas Spieler mit den meisten Tor-Beteiligungen in allen Wettbewerben (zwölf Treffer, 15 Vorlagen). In Liga blieb er mit nur sechs Toren allerdings deutlich unter den Erwartungen – und wurde mit vielen vergebenen Großchancen für Englands Fußball-Öffentlichkeit zur tragikomischen Figur.

Nach Lukaku-Transfer: Timo Werner kann auf den Flügel oder die Halbpositionen ausweichen

Dass Chelsea gerade Romelu Lukaku für die vereinsinterne Rekordsumme von 115 Millionen Euro von Inter Mailand zurück geholt hat, ist für viele Beobachter ein Misstrauensvotum gegen Werner. Dieser dürfte die Mittelstürmer-Position an den Belgier verlieren. Trotzdem muss die neue Konkurrenz kein Nachteil für den Ex-Leipziger sein – im Gegenteil. Werner könnte von Lukaku profitieren. Er könnte auf den Flügel oder die Halbpositionen ausweichen und mit seiner Schnelligkeit die Räume nutzen, die der wuchtige Lukaku reißt. Außerdem nimmt der spektakuläre Transfer den öffentlichen Druck von Werner. Dass die Aufmerksamkeit künftig Lukaku gilt, dürfte eine Erleichterung sein für den Deutschen, der übrigens gerade den Berater gewechselt hat. “Romelus Ankunft ist eine gute Nachricht für Timo”, sagt Trainer Tuchel.