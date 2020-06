Michael Rummenigge kritisiert Transfer von Timo Werner zu Chelsea: "Überraschung - im negativen Sinne"

Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge bewertet den bevorstehenden Transfer von Timo Werner zum FC Chelsea äußerst kritisch. "Für mich ist das eine Überraschung – im negativen Sinne. Chelsea ist nicht mehr der Verein, der er mal war. Aus sportlicher Sicht ist der Wechsel fast ein Rückschritt. Bei diesem Transfer geht es nur darum, dass ein Verein trotz der Corona-Krise bereit ist, 55 oder 60 Millionen auf den Tisch zu legen. Es geht also einzig ums Geld", sagte der 56-Jährige dem SPORTBUZZER.

Tatsächlich sind Werner in der kommenden Saison derzeit nicht einmal Einsätze in der Champions League garantiert. Zwar liegen die Londoner vor dem Wiederbeginn der Saison am 17. Juni auf dem vierten Tabellenplatz. Manchester United als Fünfter hat jedoch nur drei Punkte weniger auf dem Konto. Von der Meisterschaft ist Chelsea in der Premier League derweil sogar meilenweit entfernt. Spitzenreiter FC Liverpool, der lange ebenfalls als potenzieller neuer Werner-Klub gegolten hatte, weist satte 34 Zähler mehr auf.

Rummenigge: Hätte "bessere Alternativen" für Werner gegeben "Ich glaube, dass es für Werner in England oder Spanien bessere Alternativen gegeben hätte", meint SPORTBUZZER-Kolumnist Rummenigge: "Er hat in dieser Saison gezeigt, dass er sich zu einem Spitzenstürmer von internationalem Format entwickelt hat. Der FC Liverpool wäre eine wirkliche Herausforderung gewesen. Das ist ein echter Top-Klub, bei dem er um seinen Stammplatz hätte kämpfen müssen. Aber offenbar war das Interesse des Vereins dann doch nicht so vorhanden. Wo Chelsea derzeit steht, hat man ja im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern gesehen."

Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse waren die Londoner den Münchnern in allen Belangen unterlegen und verloren im heimischen Stadion 0:3. Das Rückspiel fiel dann der Corona-Unterbrechung zum Opfer. Wann und in welchem Format die Champions League fortgesetzt wird, ist offen. Werner, dem in dieser Saison bisher 25 Bundesliga-Tore gelangen, kann RB Leipzig aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem eigentlich bis 2023 befristeten Vertrag verlassen. Die Ablösesumme soll rund 55 Millionen Euro betragen. Bei Chelsea ist er nach Hakim Ziyech, der von Ajax Amsterdam kommt, der zweite Neue.