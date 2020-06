Ballack, Schürrle und Co.: Das sind die deutschen Vorgänger von Timo Werner beim FC Chelsea

Das lange Rätselraten um die sportliche Zukunft von Timo Werner ist beendet: Der Nationalstürmer wechselt nach SPORT BUZZER-Informationen, wie sich deutlich abgezeichnet hatte, zur neuen Saison von RB Leipzig nach London zum FC Chelsea . Bei den "Blues" aus der englischen Premier League ist Werner der sechste Deutsche, der für die erste Mannschaft in Pflichtspielen zum Einsatz kommen wird. Der SPORT BUZZER zeigt, welche Deutschen bereits an der Stamford Bridge kickten .

Galerie: Diese Deutschen spielten schon beim FC Chelsea

Prominentester deutscher Akteur im blauen Trikot dürfte aber Michael Ballack sein. Der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft (2004 bis 2010) schloss sich nach der Heim-WM 2006 vom FC Bayern den "Blues" an, deren Trainer heute Ballacks damaliger Teamkollege Frank Lampard ist. Während Ballack mit Chelsea als Stammspieler 2009 englischer Meister wurde, verlief die Zeit der übrigen drei Deutschen bei dem Hauptstadtklub nicht so erfolgreich: Robert Huth und Marko Marin setzten sich nicht durch, der 2014er Weltmeister André Schürrle trat nach anderthalb Jahren den Rückzug nach Deutschland an - und wurde seitdem auch in der Bundesliga weder beim VfL Wolfsburg noch bei Borussia Dortmund richtig glücklich.