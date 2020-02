Bericht: FC Liverpool will Transfer von Timo Werner - Leipzig-Star soll im Sommer wechseln

Erst der Flirt - und schon bald die Vermählung? Timo Werner hat mit seinem jüngsten Lob in Richtung FC Liverpool die Spekulationen um einen Transfer in die Premier League selbst kräftig angefeuert. Jetzt meldet Sport1, dass der Champions-League-Sieger tatsächlich an einer Verpflichtung des 23 Jahre alten deutschen Nationalspielers interessiert sei. Liverpool um Trainer Jürgen Klopp strebe demnach einen Werner-Wechsel in dieser Sommer-Transferperiode an.

Werners Vertrag bei den Leipzigern ist gültig bis Sommer 2023. Der Stürmer hat sich allerdings eine Ausstiegsklausel einbauen lassen. Nach Bild-Infos könnte der Torjäger (bereits 21 Tore in 23 Liga-Spielen) den Verein demnach gegen eine Transfersumme von um die 60 Millionen Euro - abhängig von der Platzierung der Leipziger - nach dieser Saison verlassen. Sport1 schreibt dagegen von einer Freigabeklausel von rund 30 Millionen Euro, die noch um erfolgsabhängige Boni ergänzt werden könnte. So oder so wäre Werner ein Transfer-Schnäppchen für den FC Liverpool. Der Marktwert des Ex-Stuttgarters beträgt laut transfermarkt.de 75 Millionen Euro.

Wechsel zum FC Liverpool? Timo Werner flirtet mit Klopp-Klub

Timo Werner und der FC Liverpool: Gerüchte um ein Interesse des Klopp-Klubs gibt es schon länger. Bereits im Januar berichteten mehrere englische Medien und die Bild, dass die Reds ein Angebot für den Leipziger vorbereiten würden. Und fast genauso lange flirtet Werner öffentlich mit Liverpool. "Wir haben dort mit den besten Trainer der Welt mit Jürgen Klopp, der deutsch ist. Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde", sagte der DFB-Star etwa am Samstagabend nach dem 5:0-Sieg über Schalke 04 bei Sky.

Auf die Frage, ob es ausgeschlossen sei, dass er auch in der kommenden Saison noch für RB in der Bundesliga spiele, antwortete Werner: "Ausgeschlossen ist nichts. Wir haben im Sommer noch die EM, da will ich mich drauf fokussieren, was darüber hinaus geht, darüber muss man sich nach der Saison Gedanken machen. Anfragen kommen rein, da muss man auch nicht lügen, dass es so ist."

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Das muss ein Neuzugang mitbringen

Auch nach dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur ließ sich Werner eine Aussage entlocken: "Ich weiß, dass Liverpool im Moment das beste Team in der Welt ist und wenn man mit dem Team in Verbindung gebracht wird, macht einen das stolz", schwärmte der Deutsche. Laut Sport1 soll sich Werner jedoch noch nicht komplett sicher sein, ob er zum FC Liverpool passt. Mit Sadio Mané, Roberto Firmino und Mo Salah verfügt Coach Klopp bereits über einer herausragende Offensive.

Laut Klopp selbst dürfe ein Neuzugang Angst vor dem Konkurrenzkampf innerhalb des Teams haben. "Wir brauchen Spieler, die um ihren Platz kämpfen wollen, die gemeinsam mit uns den nächsten Schritt machen wollen, die sich entwickeln und verbessern wollen“, sagte der Trainer des souveränen Tabellenführers der Premier League vor dem Spiel gegen West Ham United. Er habe solche Spieler aktuell in seiner Mannschaft. "Wer auch immer zu uns kommen möchte, braucht genau diese Art der Einstellung."