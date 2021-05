Timo Werner hadert mit Situation beim FC Chelsea: "Unglücklichste Saison, die ich je hatte"

Für Timo Werner ist seine erste Spielzeit beim FC Chelsea "vielleicht die unglücklichste Saison, die ich je hatte und je haben werde. Denn schlimmer kann es nicht sein", sagte der deutsche Nationalspieler dem britischen Sender Sky Sports schmunzelnd nach dem 2:1-Sieg gegen Leicester City. Dabei waren Werner zwei Tore aberkannt worden, ein Elfmeter wurde nicht gegeben. "Ich glaube, die erste Hälfte war ein Sinnbild für die gesamte Saison für mich", sagte Werner nach dem Abpfiff am Dienstagabend. Die rund 8000 Fans an der Stamford Bridge feierten ihn trotzdem mit Gesängen.

Anzeige

In seiner ersten Saison für die Blues hat der 25-Jährige zahlreiche Großchancen vergeben - und musste dafür in England viel mediale Kritik und auch Spott und Häme über sich ergehen lassen. Mit insgesamt zwölf Toren in vier Wettbewerben blieb der ehemalige Leipziger Stürmer bislang unter den Erwartungen. Doch Werner nimmt es pragmatisch: "Wenn man eine Saison mit so viel Pech hat und trotzdem im Champions-League-Finale steht und sich vielleicht auch für die Champions League im nächsten Jahr qualifiziert, ist alles gut."