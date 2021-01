Mit Timo Werner in der Startelf: Chelsea feiert gegen Burnley ersten Sieg unter Thomas Tuchel

Thomas Tuchel hat seinen ersten Sieg mit dem FC Chelsea verbucht. Die Blues gewannen am Sonntag in der Premier League hochverdient mit 2:0 (1:0) gegen den FC Burnley. César Azpilicueta (40.) und Marcos Alonso (84.) trafen an der Londoner Stamford Bridge für die überlegenen Gastgeber, die zahlreiche Chancen ausließen. In der Tabelle rückte Chelsea mit seinem neuen deutschen Trainer etwas näher an die Spitzengruppe heran und verbesserte sich leicht auf Platz sieben. Anzeige

Bei seinem Einstand als Chelsea-Trainer am vergangenen Mittwoch, einem torlosen Remis gegen die Wolverhampton Wanderers, hatte Tuchel noch auf Stürmer Timo Werner verzichtet. Gegen Burnley spielte der deutsche Nationalspieler gemeinsam mit seinem DFB-Teamkollegen Antonio Rüdiger von Beginn an. Der dritte deutsche Chelsea-Profi, Kai Havertz, saß zunächst auf der Bank. Der Ex-Leverkusener kam erst zehn Minuten vor Schluss ins Spiel.

Obwohl Werner beim Sieg gegen Burnley über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, wartet der Stürmer seit nunmehr 13 Partien auf einen Treffer in der Premier League. Nach einem soliden Saisonstart mit acht Treffern in 13 Einsätzen, blieb der deutsche Nationalstürmer zuletzt weit hinter den Erwartungen zurück. "Es liegt derzeit eine große Last auf seinen Schultern, die aktuelle Situation beschäftigt ihn sehr", erkannte Tuchel im Hinblick auf das Formtief seines Stürmers.

Tuchel schenkt Werner Vertrauen über 90 Minuten

"Er ist nicht zufrieden mit sich selbst und damit, wie es für ihn in der letzten Zeit gelaufen ist. Es ist jetzt wichtig, dass er sein Selbstvertrauen wiederaufbaut", sagte Tuchel, der das Erbe von Frank Lampard beim FC Chelsea antritt. "Ihm dabei zu helfen, ist jetzt meine Aufgabe." Lediglich vier Ligatreffer stehen für Werner in 19 Partien zu Buche. Im Vorjahr waren es bei RB Leipzig noch 28 Treffer in 34 Spielen gewesen.