Timo Werner und Kai Havertz feiern ersten Liga-Sieg mit Chelsea - So lief das Debüt der Deutschen

Der FC Chelsea ist am Montagabend mit einem 3:1 bei Brighton & Hove Albion in die neue Premier-League-Saison gestartet. Das Interesse der deutschen Fußballfans war vor allem auf die beiden Neuzugänge der Blues, Timo Werner und Kai Havertz, gerichtet. Sowohl der ehemalige RB-Leipzig-Stürmer Werner als auch der Ex-Leverkusener Havertz standen in der Startelf des Teams von Frank Lampard .

Auf ein Tor eines deutschen Nationalspielers warteten die Fans in der ersten Chelsea-Partie zwar vergeblich, doch zumindest Werner hatte maßgeblichen Anteil an dem knappen Erfolg des Klubs von der Stamford Bridge. In der 21. Minute ging der Stürmer im Brighton-Strafraum zu Boden, nachdem er den Ball zunächst an Heim-Torwart Mathew Ryan vorbeigelegt hatte und dann von dem Keeper leicht berührt worden war. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jorginho (23.) sicher. Beinahe hätte Werner nur zwei Minuten später einen weiteren Chelsea-Treffer nachgelegt, doch sein Abschluss wurde letztlich abgeblockt.