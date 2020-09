Werner, Havertz - und dann? Das sind die Top-Transfers der Premier League vor dem Saisonstart

Aus deutscher Sicht haben die Wechsel von Timo Werner (für 53 Millionen Euro Ablöse, RB Leipzig) und Kai Havertz (bis zu 100 Millionen Euro, Bayer Leverkusen) zum FC Chelsea in diesem Transfer-Sommer fast alles in den Schatten gestellt. Doch auch die übrigen Klubs aus der Premier League haben rund drei Wochen vor Schließung des Transferfensters bereits ordentlich in neues Personal investiert – der SPORTBUZZER gibt vor dem Saisonstart am Samstag einen Überblick über die neuen Premier-League-Stars.