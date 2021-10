Matchwinner Timo Werner dankt Hansi Flick und spricht über Kritik: "Irgendwann ist das Fass voll"

Vieles war auf Timo Werner in den vergangenen Tagen eingeprasselt. Wieder einmal. Der 25-Jährige könne in der Nationalmannschaft nicht die Dauerlösung in der Spitze sein, hieß es von mancher Seite. Zu wenig Wucht, zu wenig Durchschlagskraft, zu wenig Torgefahr. Ähnliches muss sich Werner auch aus dem Umfeld seines Klubs FC Chelsea regelmäßig anhören. Kurz: Der Angreifer hat es seit Monaten nicht unbedingt leicht. Nachdem Bundestrainer Hansi Flick sich aber auch nach dem für Werner eher unglücklichen 2:1 gegen Rumänien am vergangenen Freitag zu ihm bekannte, rieb sich der frühere Leipziger am Montagabend auch selbst ein wenig Balsam auf die Seele.

