Keine Nummer 11 mehr bei RB Leipzig? Wie das Netz auf eine Twitter-Ente herein fiel

Leipzig. Im US-Sport ist es üblich, dass Sportvereine die Rückennummern von zurückgetretenen Vereinslegenden nie wieder vergeben. Das Trikot wird in einer offiziellen Zeremonie unter die Hallendecke gezogen, Präsident oder Trainer halten eine Ansprache, der Sportler vergießt ein paar Tränchen. So zogen die Chicago Bulls nach dem Rücktritt von Michael Jordan die 23 aus dem Verkehr. Die Boston Celtics haben sogar mehr als 20 Nummern gesperrt.

„Der Begriff Legende wird sehr inflationär verwendet“

In Europa ist dieses Praxis eher unüblich. Nichtsdestotrotz verbreitete Twitter-Nutzer „Rheuma Kai“ am Donnerstag die Meldung, dass RB Leipzig die Rückennummer 11 „aus Dankbarkeit für Timo Werner“ nicht mehr vergeben wird. Garniert wurde der Tweet mit einem Zitat von Oliver Mintzlaff: „Timo ist hier zu einer absoluten Legende geworden. Er wird immer einen Platz in unseren Herzen haben und er wird immer ein echter Leipziger sein.“ Hinter der Nachricht stand in eckigen Klammern die vermeintliche Quelle „Sport 1“. Die Meldung sei auch im Radio bestätigt worden, kommentierte der User später, offenbar um dem Ganzen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.