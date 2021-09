Bericht: Chelsea-Star Timo Werner unterschrieb offenbar Vertrag mit FC Bayern - Streit zwischen Beratern?

Förster und Lokurlu, so wird berichtet, befänden sich in einem Zivilverfahren um mögliche Ansprüche aus mutmaßlich gemeinsam getätigten Geschäften. Strittig sind dabei wohl auch Transfers von Werner, der letztlich 2020 von RB Leipzig zum FC Chelsea ging, und Niklas Süle (seit 2017 beim FC Bayern). In den Prozessunterlagen, aus denen Der Spiegel zitiert, heißt es demnach unter anderem: "Timo Werner hatte still und heimlich auf Drängen des Klägers - der Spieler war davon nicht zu sehr begeistert - zwischenzeitlich bereits bei dem FC Bayern München einen befristeten Arbeitsvertrag ... unterschrieben." Der Transfer habe zum 1. Juli 2020 stattfinden sollen.