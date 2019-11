Bundesligarekord! RB Leipzigs Timo Werner feiert gegen Köln gleich dreifach

Leipzig. Superturbo Timo Werner durfte am Sonnabend gleich dreifach feiern. 200. Bundesligaspiel, 75. Tor in der höchsten deutschen Spielklasse und 1:0-Führung für RB Leipzig fielen in der 22. Minuten genau auf einen Punkt. Christopher Nkunku eroberte Sekunden zuvor den Ball gegen Nationalspieler Jonas Hector und drückte dann aufs Vollgas. Der Leipziger Neuzugang passte punktgenau auf den mitgelaufenen Werner. Der Nationalstürmer musste nur noch einschieben.