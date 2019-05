Bleibt Timo Werner bei RB Leipzig? Mintzlaff: "Glauben, dass wir noch einen Anlauf starten können"

Oliver Mintzlaff steht als Vorstandsvorsitzender von RB Leipzig vor seinem ersten Finale. Nach gerade mal zehn Jahren Existenz treffen die „Roten Bullen“ am Samstag im DFB-Pokal-Endspiel auf den FC Bayern München. Bei der SPORTBUZZER Network Night in Berlin sprach der 43-Jährige am Freitagabend im Talk mit Jochen Breyer, Moderator des „Aktuellen Sportstudios“ im ZDF, über die Aussichten der Sachsen im Finale und die Spekulationen um Nationalstürmer Timo Werner.

SPORTBUZZER Network Night in Berlin: Die besten Bilder Die zweite SPORTBUZZER Network Night in Berlin - mit vielen Promis und guten Gesprächen. Im Bild: Bayern-Legende Stefan Effenberg und Fußballchef Heiko Ostendorp. ©

Anzeige

RB-Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff über ...

… die Leipziger Saisonbilanz: „Wir haben uns durch den Pokal gekämpft, haben eine für uns fantastische Saison gespielt mit dem dritten Platz in der Bundesliga und der Champions-League-Quali. Auf dem Weg hier ins Pokalfinale mussten wir auch drei Bundesligisten rausschmeißen – das war also nicht der ganz einfache Weg. Wir sind extrem fokussiert, haben gesehen, dass die Mannschaft in der Rückrunde extrem zusammengewachsen ist und glauben schon, dass wir eine gute Chance haben zu gewinnen.“

… die Chancen von RB im Pokalfinale: „Wenn Du nach Berlin fährst, dann willst Du auch gewinnen. Das ist schon besonders für unseren jungen Verein – wir müssen schließlich festhalten, dass wir erst seit zehn Jahren existieren, dass wir erst das dritte Jahr Bundesliga spielen. Wir können zufrieden darüber sein, dass wir hier im Finale stehen – auch wenn wir nicht gewinnen sollten.“

… über die Spekulationen um Nationalstürmer Timo Werner: „Für uns ist es ein bisschen mühsam, weil wir uns seit Monaten in dieser Causa wiederholen und auch nichts Neues zu vermelden haben. Ich habe diese Woche noch mit Ralf Rangnick über Timo Werner gesprochen. Wir haben gesagt: Wenn mal jemand wüsste, dass wir gar nichts Neues haben und all das, was wir sagen auch gar nicht mehr ist, als wir wissen. Nämlich, dass Timo noch ein Jahr Vertrag hat, dass wir gern mit ihm verlängern würden, dass die Tendenz eher ist, nicht mit ihm zu verlängern. Aber wir glauben, dass wir da noch mal einen Anlauf starten können. Und dass wir immer gesagt haben, dass wir als junger Verein natürlich nicht in ein ungeklärtes letztes Vertragsjahr mit Timo Werner gehen wollen. Wir haben das Thema vor sechs Wochen auf Eis gelegt, weil wir uns auf die sportlichen Dinge konzentrieren wollten. Und wenn die vorbei sind, dann diskutieren wir – und werden uns bestimmt auch mit der Causa Timo Werner beschäftigen.“

​50 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Joshua Kimmich, Ante Rebic und Daniel Frahn spielten für RB Leipzig. Der SPORTBUZZER zeigt 50 ehemalige RB-Profis und was aus ihnen wurde. ©

ANZEIGE: 50% aufs Set für deine Mannschaftsfahrt! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.