Timo Werner verlängert - und trifft! RB Leipzig besiegt auch Eintracht Frankfurt

RB Leipzig eines von vier perfekt gestarteten Teams

Pfiffe gegen Bakery Jatta in Karlsruhe: So reagiert HSV-Trainer Dieter Hecking

Eintracht Frankfurt steckt nun in einer Mini-Krise. Die Hessen hatten noch in der vergangenen Woche mit 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewonnen, dann folgte eine bittere 0:1-Niederlage in der Europa-League-Qualifikation bei Racing Straßburg. Vor dem Rückspiel am Donnerstag (20.30 Uhr) muss der Vorjahres-Halbfinalist aus Frankfurt nun den Einzug in die Gruppenphase bangen. "Jetzt müssen wir versuchen, das Spiel schnell aus den Beinen zu bekommen. Donnerstag steht ein wichtiges Spiel an", mahnte Trapp bereits.