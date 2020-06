Bericht über Transfer-Überraschung: Timo Werner vor Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea

Es bahnt sich ein Transfer-Hammer an! Wie die Bild am Donnerstagabend unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, soll Timo Werner nach der Saison von RB Leipzig in die Premier League wechseln. Doch wurde zuletzt vor allem der FC Liverpool um Welt-Trainer Jürgen Klopp als möglicher neuer Arbeitgeber des 24 Jahre alten Nationalspielers genannt, soll sich Werner nun für den FC Chelsea entschieden haben.

Fünfjahres-Vertrag für Werner in London

RB-Trainer Julian Nagelsmann gab vor wenigen Tagen noch an, den Verbleib des Nationalspielers lieber mit Taten als mit Worten forcieren zu wollen. "Und wenn dann ein Verein kommt und sich mit ihm einigt, dann ist es so, dann können wir eh nichts dran ändern", meinte Nagelsmann, der kein weiteres Gespräch in den vergangenen Wochen mit seinem Stürmer führte. Er wolle den 24 Jahre alten Torjäger anders überzeugen: "Er weiß, was er an Leipzig hat, er weiß hoffentlich auch, was er an mir hat."