Konkurrenz für den FC Bayern: Liverpool offenbar mit Interesse an Leipzig-Star Werner

Der Abschied von Timo Werner bei RB Leipzig ist wohl nur noch eine Frage der Zeit . "Wir wollen bekanntermaßen mit ihm verlängern. Aber er hat uns signalisiert, dass er eher nicht verlängern möchte", hatte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Samstag bei Sky bestätigt . Der FC Bayern soll im Wettbieten um die Dienste des formstarken Stürmers ( drei Treffer und drei Vorlagen in den letzten vier Ligapielen ) die Nase vorn haben. Den Sachsen soll eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 40 Millionen Euro vorschweben, da der Vertrag des Stürmers bereits im Sommer 2020 ausläuft.

Ablösefreier Wechsel? Rangnick: "Wird es definitiv nicht geben"

Ein ablösefreier Wechsel im Sommer 2020 kommt für RB nicht infrage. "Ein Szenario, dass er ablösefrei 2020 wechselt, existiert nicht. Das weiß auch sein Berater. So einen Fall wie zwischen Dortmund und Bayern mit Robert Lewandowski wird es definitiv nicht geben" hatte Sportdirektor Ralf Rangnick bereits deutlich gemacht. In der laufenden Saison erzielte der umworbene Stürmer 14 Tore in 26 Ligaspielen für RB, im DFB-Pokal netzte er in zwei Partien dreimal für die Sachsen ein.