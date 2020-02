Timo Werner vermeidet Bekenntnis zu RB Leipzig: Starke Form "weckt natürlich Interessenten"

Nationalspieler Timo Werner hat ein Treuebekenntnis zu seinem Verein RB Leipzig erneut vermieden. „Wenn man mit 23 Jahren im bisherigen Saisonverlauf 20 Tore erzielt hat, weckt das natürlich Interessenten“, sagte der Stürmer im Interview mit dem Kicker. "Das ist klar. Aber Stand jetzt mache ich mir keine Gedanken, was in der Zukunft passiert." Werner hatte seinen Vertrag bei den Sachsen, die am Wochenende die Tabellenführung in der Bundesliga an den FC Bayern abgeben mussten, erst im vergangenen August bis 2023 verlängert.