Werner beendet Torflaute in der Premier League - Chelsea nach Sieg gegen Newcastle Vierter

Der FC Chelsea hat die Chance auf den Sprung in die Top-Vier der Premier League genutzt. Die Mannschaft von Neu-Trainer Thomas Tuchel schlug am Montagabend Kellerkind Newcastle United souverän mit 2:0 (2:0). Die Treffer für die Londoner erzielten der eingewechselte Olivier Giroud per Abstauber (31.) und Timo Werner (39.), der damit über sein erstes Liga-Tor seit dem achten Spieltag jubeln durfte. Chelsea überholt durch den Dreier den FC Liverpool, das bereits am Samstag beim 1:3 gegen Leicester City die dritte Pleite in Serie hinnehmen musste. Newcastle bleibt als Tabellen-17. dagegen gefährlich nah an der Abstiegszone.

