Timo Werner erklärt: Deshalb reizt mich das Ausland mehr als ein Transfer zum FC Bayern

Wird Timo Werner der angekündigte Star-Transfer des FC Bayern in diesem Sommer? Danach sieht es momentan eher nicht aus. Der Torjäger von Bundesliga-Klub RB Leipzig hat in einem Interview mit der Bild über seine Zukunftsplanung gesprochen - und dabei verraten, dass er lieber zu einem ausländischen Klub als zum deutschen Rekordmeister aus München wechseln würde. "Falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher der Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern" , sagte der 24-Jährige.

Werner kann Leipzig im Sommer für rund 60 Millionen Euro verlassen

Das klingt nach einer verkappten Absage an den FC Bayern - und lässt die Fans des FC Liverpool aufhorchen. Bereits im Januar berichteten mehrere englische Medien und die Bild, dass die Reds ein Angebot für den Leipziger vorbereiten würden. Und fast genauso lange flirtet Werner öffentlich mit Liverpool . "Ich weiß, dass Liverpool im Moment das beste Team in der Welt ist und wenn man mit dem Team in Verbindung gebracht wird, macht einen das stolz", schwärmte der Deutsche nach dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur im Februar Bereits wenige Tage zuvor lobte er die Reds auffallend: "Wir haben dort mit den besten Trainer der Welt mit Jürgen Klopp, der deutsch ist. Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde."

Timo Werner: "Total stolz" auf das Erreichte mit RB Leipzig

Im Interview bekräftigte Werner zudem, das er den Bundesliga-Klub aus Sachsen nicht fluchtartig verlassen wolle: "*Ich weiß extrem zu schätzen, was ich an RB Leipzig habe und würde deswegen niemals sagen: ‚Ich muss hier unbedingt weg“*, so der WM-Teilnehmer von 2018, der "total stolz" darauf ist, "wie wir alle gemeinsam in Leipzig in den letzten Jahren 'gewachsen' sind".