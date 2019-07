Bericht: Transfer von Timo Werner zum FC Bayern steht kurz bevor - RB Leipzig "weiß von nichts"

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Transfer von Timo Werner zum FC Bayern? RB Leipzig überrascht

Erst am Freitagmittag hatte RB-Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche eine "zeitnahe Entscheidung" des 23-Jährigen angekündigt. Der Vertrag von Werner läuft zur kommenden Saison aus, ihm liegt ein Angebot zur Verlängerung vor. "Wir haben immer gesagt, dass wir gelassen mit der Thematik umgehen und dass es wünschenswert ist, wenn wir eine Entscheidung haben, bis der Ball das erste Mal in der Liga rollt“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erst in der vergangenen Woche im Trainingslager in Seefeld. "Und es ist legitim, dass ein Verein mit einem so Hochveranlagten verlängern möchte - und wenn es nichts zu verlängern gibt, dass er ihn verkaufen möchte." Läuft der Vertrag aus, könnte Werner ablösefrei wechseln.