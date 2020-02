Timo Werner flirtet mit FC Liverpool: "Viele Sachen sprechen dafür, dass ich da vielleicht gut hinpassen würde"

Die Spekulationen um einen Transfer von Timo Werner von RB Leipzig zum FC Liverpool dürften weiter an Fahrt aufnehmen - zumal sich der Torjäger des Bundesliga -Zweiten nach dem 5:0 am Samstag bei Schalke 04 zu einem kleinen Flirt mit dem Champions-League -Sieger hinreißen ließ. "Wir haben dort mit den besten Trainer der Welt mit Jürgen Klopp, der Deutscher ist. Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde" , meinte Werner bei Sky, relativierte die Wechselgerüchte aber auch, da er Derartiges bereits aus der Vergangenheit kenne.

"Letztes Jahr, bis ich meinen Vertrag verlängert habe, war es immer Bayern München, jetzt ist durch die Medien und durch unser Spiel in England Liverpool hochgekommen", meinte der Nationalspieler: "Ich mache mir da keine Gedanken drüber, weil wir so viel gerade mit Leipzig zu tun haben. Man sieht ja, wir haben gegen Tottenham gewonnen, aber wir haben auch noch ein Rückspiel. Es ist schwer, sich da dann Gedanken zu machen, wo man nächstes Jahr spielt, wenn man hier und jetzt Gas geben will."