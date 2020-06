Perfekt! Timo Werner hat Vertrag beim FC Chelsea unterschrieben - Top-Gehalt in London

Zuletzt war berichtet worden, dass Werner die Leipziger bereits zum Monatsende verlassen und folglich auf die Teilnahme am Finalturnier der Champions League mit den Leipzigern verzichten werde . Demnach wolle sich der Torjäger, der es in der laufenden Bundesliga -Saison bisher auf 26 Treffer brachte, stattdessen mit seinem neuen Klub auf die kommende Saison vorbereiten. Ex-Nationalspieler Didi Hamann hatte sich beim SPORT BUZZER zuletzt kritisch über dieses Szenario geäußert : "Ich würde an seiner Stelle die Chance versuchen zu nutzen, mit Leipzig die Königsklasse zu gewinnen."

13.09.2017: Endlich ist es soweit. RB Leipzig gibt gegen den AS Monaco sein Debüt in der Champions League und schlägt sich am historischen ersten Abend wacker. ©

Für Chelsea, das in der Königsklasse nach einem 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern vor dem Aus steht, darf der Stürmer nach den jüngsten UEFA-Entscheidungen in dieser Saison nicht in der Champions League auflaufen. Überhaupt ist derzeit offen, wann Werner wieder im wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb zu sehen sein wird. Denn: Die Champions-League-Qualifikation der Londoner ist für die kommende Saison keineswegs gesichert. Derzeit belegt der Verein in der Premier League zwar den vierten Tabellenplatz, allerdings sind bis zum Ende der Spielzeit noch neun Partien zu bestreiten.