Timo Werner und Romelu Lukaku gemeinsam in Chelsea-Startelf? Thomas Tuchel macht DFB-Star Hoffnung

Seit seinem 115-Millionen-Euro-Transfer von Inter Mailand zum FC Chelsea hat Romelu Lukaku noch keine Spielminute verpasst. Der belgische Topstürmer überzeugte in der Zentrale des Champions-League-Siegers mit seiner robusten Spielweise und einem Treffer direkt zum Debüt. Ganz anders sieht die Welt dagegen für Timo Werner aus. Der Nationalspieler saß in den beiden Partien nach der Lukaku-Verpflichtung auf der Bank und kam insgesamt nur zu einer Minute Spielzeit als Einwechselspieler. Ändert sich die Situation Werners bald? Trainer Thomas Tuchel hält das durchaus für möglich: "Ich bin sicher, wir finden Spiele und Lösungen, wo wir mit beiden Spielen können", machte der Coach seinem Landsmann am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen Aston Villa (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) Hoffnung auf Einsatzzeiten. Anzeige

Werner und Lukaku, so Tuchel, könnten gut zusammen harmonieren - mit seiner Schnelligkeit könnte sich der ehemalige Leipziger Vorzüge erarbeiten: "Timo liebt es, um einen Stoßstürmer herum zu spielen. Und Romelu ist dies mit seiner Größe und Physis für uns."

Werner, der im vergangenen Jahr für 53 Millionen Euro von Leipzig nach London wechselte, legte in England keine schlechte Debüt-Saison hin - nur das Tor traf er als gesetzter Mittelstürmer zu selten. In 35 Premier-League-Spielen knipste er sechs Mal, in der Champions League erzielte er vier Treffer. In beiden Wettbewerben zusammengerechnet kam Werner auf 14 Vorlagen. "Die Zahlen waren am Ende nicht ganz so schlecht, auch wenn es mehr Tore hätten sein müssen. Aber das Gute ist: ich hatte die Chancen und wenn man das weiß, dann kann man daran arbeiten", sagte der 25-Jährige im Sommer.