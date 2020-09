Timo Werner verrät: Löw riet mir zum FC Chelsea – bei Klopp "kommst du natürlich ins Grübeln"

Werner über Absage an Liverpool: "Ich musste für mich die beste Entscheidung treffen"

Auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der die Reds gerade zum ersten Meistertitel seit 1990 führte, hatte sich intensiv um Werner bemüht, letztlich aber den Kürzeren gezogen. Der frühere BVB-Coach sei "einer der erfolgreichsten Trainer der Welt" , so Werner vor dem Topspiel der beiden Mannschaften am Sonntag in der Premier League (17.30 Uhr/Sky). "Wenn er dich für seine Mannschaft haben will, kommst du natürlich ins Grübeln." Werner sagte Liverpool jedoch ab - auch wegen der größeren Konkurrenz, denn bei Liverpool sind Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino grundsätzlich gesetzt. Werner: "Ich musste für mich die beste Entscheidung treffen. Bei Chelsea habe ich gesehen, dass ich direkt spielen und Stammspieler sein kann." Dies sei bei Liverpool nicht zwangsläufig der Fall gewesen.

Es sei schließlich nicht so "dass ich da hingekommen wäre und hätte sagen können: "Hallo ich bin der Timo und ich spiele ab jetzt immer hier!" Da hätte ich mich erst mal über einen längeren Zeitraum beweisen müssen, in dem ich zunächst vielleicht anfangs hintendran gewesen wäre", sagte Werner, der erklärte, auf das Level von Spielern wie Salah oder Mané kommen zu wollen. Am Sonntag könnte er in diese Richtung einen Schritt machen - und nach seinem ersten Assist (beim 3:1 gegen Brighton) am zweiten Premier-League-Spieltag sein erstes Tor in der englischen Spitzenliga erzielen. Er hoffe, dass Klopp sich ärgern wird, ihn nicht im Sommer verpflichtet zu haben, hofft Werner: "Denn das würde bedeuten, dass wir aus der Partie Punkte mitgenommen haben..."