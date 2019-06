Timon Ribnitzky bleibt den Dresdner Eislöwen treu

In der vergangenen Saison erhielt er dann bei den Elbestädtern seinen ersten Profivertrag, wurde anfangs als Förderlizenzspieler zum Oberligisten Erfurt ausgeliehen. Dort konnte er allerdings nur fünf Spiele absolvieren, da ihn eine schwere Schulterverletzung ausbremste. Für die Eislöwen bestritt er drei Spiele in der Hauptrunde, konnte sich anschließend in elf Playoff-Partien beweisen.

„Timon Ribnitzky ist ein guter Schlittschuhläufer und verfügt über eine ausgezeichnete Spielübersicht. Leider musste er wegen einer schweren Verletzung früh in der Saison aussetzen, absolvierte deshalb auch nur wenige Spiele. Durch enormen Fleiß ist es ihm am Ende der Saison in kürzester Zeit aber gelungen, sich wieder an das Team heranzuarbeiten und er konnte in den Playoffs die Mannschaft unterstützen. Ich freue mich, weiter mit ihm zu arbeiten“, erklärt Trainer Bradley Gratton.