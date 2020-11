Bayer-Trainer Peter Bosz über Blackout von Tin Jedvaj: "Das darf ihm nicht passieren"

Erst das kuriose Eigentor von Lukas Hradecky gegen Arminia Bielefeld, nun der schlimme Patzer von Tin Jedvaj gegen Hapoel Be'er Sheva: Bayer Leverkusen macht sich das Siegen derzeit unnötig schwer. Während es in der Bundesliga-Partie noch zu einem späten 2:1 reichte, gelang in der Europa-League-Begegnung ein erst am Ende ungefährdetes 4:1. Generelle Probleme in der Defensive wollte Trainer Peter Bosz am Donnerstagabend aus den Patzern jedoch nicht ableiten - auch wenn sein Team nun schon zum achten Mal in Folge mindestens einen Gegentreffer kassierte. "Natürlich darf das nicht passieren", meinte Bosz bei Nitro mit Blick auf Jedvajs Aussetzer: "Aber das sind individuelle Fehler."

Anzeige