Tina Punzel sammelt vier DM-Titel, Wolfram wieder zuversichtlicher

Dresden. DSC-Wasserspringerin Tina Punzel erwies sich bei den Deutschen Meisterschaften in Aachen als wahre Titel-Sammlerin. Die 23-Jährige hatte schon zum Auftakt mit der Berlinerin Christina Wassen Gold im Turm-Synchron geholt. Anschließend sicherte sich der Schützling von Boris Rozenberg auch im Einzel vom Dreimeterbrett die Goldmedaille. Mit 327,75 Punkten verwies sie die Berlinerin Lena Hentschel (318,75) auf Platz. Gemeinsam erkämpften sie danach auch den Titel im Dreimeter-Synchron. Zum Abschluss sicherte sich die Ex-Europameisterin mit Lou Massenberg (Berlin) auch noch Gold im Mixed-Synchron vom Dreimeterbrett. In welchen Disziplinen sie bei der WM in Gwangju an den Start geht, wird noch entschieden. In Südkorea geht es in diesem Jahr auch um die Quotenplätze für Olympia.