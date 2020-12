Tischtennis: Das sind die Wechsel in der Region Gifhorn-Wolfsburg

In Niedersachsen wird aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr kein Wettkampf-Tischtennis mehr gespielt. Der Niedersächsische Verband (TTVN) hatte die Spielzeit bereits ab dem 30. Oktober bis zum Jahresende unterbrochen. In dieser Zeit will der TTVN klären, wie es weitergehen soll und sich auch schon mit Auf- und Abstiegsfragen beschäftigen.

Anzeige

Und auch, wenn bisher wenig gespielt wurde, einige Wechsel gab es dennoch in der Region Gifhorn-Wolfsburg.