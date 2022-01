Tischtennis: Das späte Happy End für den TTC Gifhorn

Die Spieler des TTC Gifhorn werden besonders genau verfolgt haben, was der Tischtennis-Verband Niedersachsen da unter der Woche in Sachen Spielbetrieb beschlossen hat. Denn wenn es so etwas wie die sportlich tragische Figur in den von der Corona-Pandemie gebeutelten vergangenen zwei Spielzeiten gibt, dann ist es der TTC. „Das ist wohl wahr“, sagt Gifhorns Sportwart Andreas Brathuhn. Doch der aktuelle Verbandsbeschluss sorgt nun für die vorzeitige Rückkehr in die Landesliga - ein spätes Happy End für die Schwarz-Roten. Anzeige Wann geht’s zurück an die Tische? So viel steht fest: Nicht vor März, Mitte Februar setzt sich das Präsidium des Tischtennis-Verbands Niedersachsen (TTVN) zusammen, entscheidet, ob - und wenn ja, wie lange - die Unterbrechung fortgesetzt wird.

Zudem wird die Saison verkürzt, nur eine Einfach-Runde gespielt. Die ausstehenden Vorrundenspiele (mit der Mannschaftsmeldung und den Spielberechtigten der Rückrunde) werden noch ausgetragen. Dann stehen die Auf- und Absteiger fest. „Einige Mannschaften müssen noch vier und mehr Spiele aus der Vorrunde nachholen. Es ist ausgeschlossen, dies durch eine Verlängerung der Saison in den Mai hinein aufzuholen“, erklärt Dieter Benen, Vizepräsident Wettkampfsport, warum es keine Rückrunde geben kann.

Für Gifhorn, das im ersten Jahr der Pandemie unglücklich aufgrund der Quotienten-Regelung aus der Landesliga absteigen musste und nach in der Vorsaison nach 10:0 Punkten aufgrund des Saisonannullierung nicht aufsteigen konnte, gibt es jetzt, fast zwei Jahre später, ein vorgezogenes Happy End. Das Team um seine Topspieler Jens Klingspon und Yannis Horstmann muss nur noch die Partie bei Schlusslicht SG Hehlingen/Nordsteimke bestreiten, steht aber schon jetzt mit 16:0 Punkten uneinholbar als Meister fest. „Das haben bei unserer Stärke alle vorausgesagt“, sagt Brathuhn, der vor zwei Jahren lange mit dem TTC beim Verband um ein Startecht in der Landesliga vergebens gekämpft hatte. Doch nachgekartet wird nicht, Gifhorn blickt direkt nach vorn. „Ich denke, wir werden den Sprung in die Verbandsliga anpeilen, dann sind die Spieler da, wo sie hingehören“, so der Sportwart. Das gelte als Erstes für Klingspon. „Ohne ihn hätten wir diese Ambitionen nicht. Er ist der Schlüssel - dazu dann gezielte Verstärkungen“, so Brathuhn. Übrigens: Dass der Fall eintritt, das selbst das nun noch ausstehende Mini-Programm nicht gespielt werden kann, das hält er für unwahrscheinlich: „Was dann geschieht, müsste das TTVN-Präsidium entscheiden. Aber das passiert nicht. Alle haben Zeit, die Saison bis April zu Ende zu führen. Das reicht.“

So sieht es bei den Wolfsburger Top-Teams auf Verbandsebene aus:

SSV Neuhaus Gabor Nagy, Mannschaftsführer vom Verbandsligisten SSV Neuhaus: „Die aktuelle Entscheidung überrascht uns nicht. Intern hatten wir schon damit gerechnet, dass es letztlich auf eine Einfach-Runde hinauslaufen wird“. Der SSV Neuhaus (14:2 Punkte) liegt derzeit auf Tabellenrang zwei hinter dem MTV Eintracht Bledeln II (17:1). In den beiden fehlenden SSV-Partien gegen den SC Marklohe und den MTV Wolfenbüttel besteht für die Wolfsburger eine sehr gute Chance, die Vizemeisterschaft zu sichern. Damit würde Neuhaus in den Relegationsspielen am 7./8. Mai um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen. Nagy blickt bereits mit sportlichem Optimismus voraus: „Wir wollen unbedingt Platz zwei halten und in der Relegation angreifen."

MTV Hattorf Der Verbandsbeschluss, für die Spielerinnen des MTV bedeutet das, das sofortige Saisonende und das Ende möglicher Meisterträume. Denn Hattorf (15:5 Punkte) hat die Hinrunde bereits komplett gespielt. Ebenso Spitzenreiter TSV Wattenbüttel II, der mit 16:4 Zählern so nah scheint und doch nicht mehr einzuholen ist. Trotzdem kann sich in der Tabelle noch etwas tun. Der MTV muss im Rückspiegel auf den SC Marklohe (12:4) achten, der noch zwei Spiele zu bestreiten hat, und noch an Hattorf und Watenbüttel II vorbeiziehen könnte - und genau damit rechnet Hattorfs Karin Roland mit Blick aufs Markloher Restprogramm: "Der SC wird diese beiden Spiele gewinnen und Meister werden." Dass der MTV damit aus dem Aufstiegsrennen raus wäre - Roland kann damit leben: "Die Oberliga ist nicht unser Ziel. In dem Fall müsste eine neue starke Spielerin für das obere Paarkreuz her - und das ist schwierig zu realisieren." Trotzdem findet es die Hattorferin schade, dass die Saison verkürzt wird. "Wir haben jetzt eine sehr lange Wettkampf-Pause und hätten gern eine 'echte' sportliche Entscheidung gehabt."