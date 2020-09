Thema Doppel (vorerst) vom Tisch: TTVN folgt DTTB, Änderung ab Januar möglich

Obwohl noch nicht ein einziger Ball geschlagen ist, steht bereits jetzt fest: Die am Wochenende beginnende Tischtennis-Saison wird eine besondere. Zum ersten Mal wird in den Punktspielen auf die Doppel verzichtet. „Die Beschlüsse des DTTB-Präsidiums dienen dem Gesundheitsschutz und sollen den Bestand der Lockerungen gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung des Deutschen Tischtennis-Bundes.

TTVN folgt dem DTTB

Dieser hatte für die Spielklassen seines Zuständigkeitsbereiches den Beschluss getroffen, dass ausschließlich Einzel gespielt werden. Das Präsidium des Tischtennisverbandes Niedersachsen einigte sich daraufhin in seiner Sitzung darauf, diesen Vorgaben zu folgen. „Wir werden ohne Doppel loslegen“, sagt TTVN-Geschäftsführer Heinz Löwer. Im Gegensatz zu den Bundesspielklassen gilt es aber noch zu entscheiden, wie es ab Januar weitergeht. Sollte sich die Corona-Infektionslage nachhaltig verbessern, könnte eine Rückkehr zu den normalen Spielsystemen erfolgen.