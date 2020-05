"Bin optimistisch": Uwe Rehbein hofft aufs Final Four der Frauen im Januar

Die Planungen sind abgeschlossen, das Final Four von Deutschlands besten Tischtennisspielerinnen in Misburg kann kommen. Die Endrunde findet zwar erst im Januar 2021 statt, allerdings sollen bereits am 5. September in Berlin die Finalteilnehmer ermittelt werden. Organisator Uwe Rehbein ist trotz Corona guter Dinge.