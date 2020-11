Auflagen zu streng: Aus fürs Final Four des DTTB-Pokals der Frauen in Misburg

Aktuell wären für die Pokalrunde keine Zuschauer zugelassen – der K.-o.-Schlag für die Veranstaltung. „So macht das keinen Sinn, die Auflagen lassen eine Austragung nicht zu“, sagt Rehbein, der keineswegs Groll hegt. „Auch ich stehe in der Verantwortung den Spielerinnen und den Helfern gegenüber. Nicht auszudenken, wenn sich jemand mit dem Virus infizieren würde.“

Verband stimmt Verlegung nicht zu

TTC Helga Hannover, SG Misburg und der Badenstedter SC als Trio boten dem Verband einen Alternativtermin im April an, in der Hoffnung, wieder vor Publikum aufschlagen zu können. Allerdings: Das Pokal-Final-Four steht in der Rangfolge von Liga-Play-offs und unklaren Terminen der verschobenen Europameisterschaft hinten an. Es droht also Terminknappheit, der Verband stimmte einer Verlegung daher nicht zu. Am 10. Januar wird die Pokalrunde nun ohne großes Brimborium in Berlin ausgetragen. Zwei Tische, keine Zuschauer, fertig.

Und was bedeutet das für Hannover? Die Planungen verschieben sich auf die Saison 2021/22, Rehbein hat vom Deutschen Tischtennisbund klare Signale bekommen, dann die besten vier Frauenteams aus Deutschland begrüßen zu dürfen. In diesem Jahr wären das Kolbermoor, Berlin eastside, Weil sowie Schwabhausen gewesen.

Finale ohne Fans für Rehbein kein würdiger Rahmen

„Was bringt es mir denn“, sagt Uwe Rehbein, „wenn die Spielerinnen in der Halle nur mit Maske rumlaufen, sich maximal acht Personen in der Versorgungshalle aufhalten und die Toilettenräume nur einzeln betreten werden dürften?“ Ein Pokalfinale ohne die mitgereisten Fans wäre nicht der geeignete Rahmen, sagt der 77-Jährige.

Neben der Pokalrunde der Frauen rechnet sich Rehbein in der Zukunft durchaus Chancen aus, auch die deutschen Meisterschaften der Männer nach Hannover holen zu können. Die Absichtserklärung ist beim Verband hinterlegt. „Alles Zukunftsmusik“, sagt der emsige Funktionär. „Jetzt beschäftigen wir uns erst mal mit dem Hier und Jetzt.“