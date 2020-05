Endlich zurück an die Platte: September Saisonbeginn? Doppeln droht indes das Aus

Im Leistungszentrum des Tischtennisverbandes Niedersachsen (TTVN) fliegen bereits seit zwei Wochen wieder die Bälle. Jetzt dürfen auch die Hobbysportler zurück an die Platten – natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben. Mit dem am 11. Mai aktualisierten „Covid-19-Schutz- und Handlungskonzept“ hat der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) den Vereinen eine Leitlinie zum Wiedereinstieg in den Trainingsalltag an die Hand gegeben. „Das ist eine gute Basis, damit sehe ich unseren Sport gewappnet“, freut sich TTVN-Geschäftsführer Heinz Löwer.

"Wir fühlen uns gut vom DTTB unterstützt"

Auch Landestrainer Lennart Wehking ist glücklich, dass wieder trainiert wird. Bisher sind zwar je Einheit nur fünf Aktive in der Halle erlaubt, was für „eine besondere Atmosphäre“ sorgt. Aber man könne dafür individuell sehr gut an technischen Grundlagen arbeiten – das sei während der Wettkampfsaison sonst nicht möglich. „Wir fühlen uns gut vom DTTB unterstützt, und ich denke, wir können auch Erkenntnisse liefern“, betont Wehking.

Obwohl der Dachverband gegenüber der ursprünglichen Version seines Konzeptes aus dem April einige Veränderungen vorgenommen hat, werden einige Inhalte von den Aktiven immer noch als „lebensfremde Regelungen“ bewertet. Gemeint sind damit vor allem die geforderte regelmäßige Reinigung der Tische und die Nutzung verschiedener unterschiedlicher Bälle durch die jeweiligen Spieler. Auch im Vorstand des Regionsverbandes wurde per Telefonkonferenz kon­tro­vers diskutiert.