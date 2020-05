Tischtennis: Ex-Nationalspielerin verstärkt den SSV Neuhaus

"Ein Glücksgriff"

Katharina Buka schlägt in der kommenden Saison für Neuhaus auf: „Ein Glücksgriff“, jubelt Baberowski.

Buka wird in Neuhaus an Nummer 1 spielen. „Mit ihrem QTTR-Wert könnte sie bei unseren Verbandsliga-Herren spielen“, sagt der SSV-Coach. Der Top-Wert kommt nicht von ungefähr. Buka (44) ist russische Ex-Nationalspielerin, war Ende der 90er Jahre in der 1. Bundesliga gemeinsam mit der deutschen Rekordnationalspielerin Nicole Struse für Assistance Coesfeld aktiv.