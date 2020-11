Immer eine gute Idee: Jan Pulka fördert und fordert Talente beim FC Bennigsen

Das Führen von Namenslisten sowie das Zuteilen von Trainingszeiten waren neue Aufgaben, dazu bedurfte es klarer Ansagen an die Kinder. Einmal musste sogar ein junger Tischtennisspieler zu Hause bleiben, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hatte. Zum Glück ein Einzelfall, denn die Kinder waren sehr diszipliniert, und auch von den Eltern gab es viel Unterstützung. „Mit denen bin ich immer in einem sehr guten Austausch. Die bekommen von mir manchmal E-Mail-Romane“, sagt der Philosophiestudent.

Die Mühen lohnten sich, denn die Kinder fanden es cool. Und als dann im Juni endlich wieder gespielt werden durfte, waren die zwölf möglichen Tische in der Halle sofort wieder voll besetzt. Unter den geltenden Hygieneauflagen durchaus eine logistische Herausforderung. Für Pulka war es aber keine Frage, diese auf sich zu nehmen. „Ich habe mir gesagt, ich will das Training geben.“

Als die Zwangspause immer länger wurde, entstand die Idee der Videos, die man über die Facebook-Seite der „Steckrüben“ abrufen kann. „Am Anfang habe ich da echt viele Stunden reingesteckt“, sagt Jan Pulka. Die Clips aufzunehmen und im Internet bei Youtube hochzuladen war einfach, die Übungen vorzumachen dafür teilweise ganz schön herausfordernd. Erst recht im heimischen Wohnzimmer, wenn der Platz bei Weitem nicht so komfortabel ist wie in der Sporthalle. Der Jugendwart ist ehrlich: „Da war ich manchmal echt durchgeschwitzt.“

„Ich finde den Leistungssportaspekt interessant und sehr wichtig und möchte dafür gewappnet sein“, sagt er. Ein Wunsch für die Zukunft ist es, mehr Einzelförderung der besten Jugendlichen im Verein zu machen. Man merkt in jedem von Pulkas Worten nicht nur die große Begeisterung für seinen Sport, den er bei der TTSG Wennigsen erlernte, sondern auch, wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt. „Ich fühle mich berufen, das Vereinsleben zu organisieren“, sagt Pulka. Dafür musste das ein oder andere Mal sogar das Studium hintanstehen. Die Stunden, die für den Sport draufgehen, sind in manchen Wochen enorm. In der vergangenen Saison galt es auch noch, drei Jugendmannschaften während der Punktspiele zu betreuen.

Insofern hat die erneute Corona-Pause auch eine gute Seite – sie gibt Zeit, um neue Kraft zu tanken und Ideen zu entwickeln. So dachte sich Pulka das sogenannte Sparringsprogramm aus. Die Erwachsenen werden als Trainingspartner für die Kinder eingebunden. Die können so eine Menge lernen und sind total motiviert. Demnächst soll es eine Wahl des Jugendspielers des Monats geben, mit einem besonderen Anreiz für den Sieger. Das könnte beispielsweise der Gewinn eines Trainings gegen einen Spieler aus der ersten Mannschaft sein.

Ältere Jugendliche werden eingebunden

Der 16-jährige Moritz Thun hat den Sprung dorthin schon geschafft. Das Bennigser Ausnahmetalent ist zur Freude von Pulka auch schon beim Trainerteam dabei. Überhaupt ist es eine weitere zentrale Aufgabe, die älteren Jugendlichen einzubinden und für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen. Bevor Bund und Länder erneut das Stoppschild für den Vereinssport setzten, fuhr der Bennigser Nachwuchs während der Herbstferien für fünf Tage in die Akademie des Sports nach Clausthal-Zellerfeld. Vier Betreuer und 24 Kinder waren dabei, Eltern übernahmen den Fahrdienst. Das Trainingslager hat Tradition, seit 2012 ist Jan Pulka dabei und sagt: „Es hat wieder richtig Spaß gemacht.“

Er hat noch viel mehr Ideen, um das Bennigser Tischtennis nach vorne zu bringen. Doch zunächst liegt all das erst mal wieder auf Eis. Man darf jedoch sicher sein, dass es bald wieder ein neues Video gibt oder die Eltern seiner Schützlinge in ihrem Postfach eine lange ­E-Mail finden. Es ist schließlich gerade in diesen besonderen Zeiten enorm wichtig, den Kontakt zu halten.