Tischtennis: Ein Umbruch der erzwungenen Art bei Hannover 96

Der Umbruch bei den Tischtennismännern von Hannover 96 war abzusehen. Nicht zuletzt, weil der Etat des Aushängeschildes „komplett eingestampft“ worden ist, wie Abteilungsleiter Hans Teille berichtet.

Dass die Spieler der Reserve allerdings nahezu geschlossen aufrücken und in der neuen Saison in der Regionalliga Nord an den Tisch treten – das wurde erst auf den letzten Metern entschieden. Zwei Tage vorm Meldeschluss am 5. Juni.

"Da können wir nicht mithalten"

Mit Carlo Rossi, der dem Internat in Ochsenhausen erhalten bleibt, künftig aber in Salzburg spielt, Maximilian Dierks (SVH Kassel), Dominik Jonack (TTS Borsum), Heye Koepke (Oldenburger TB), Richard Hoffmann (MTV Eintracht Bledeln) und Max Kulins (SC Marklohe) verlassen die ersten sechs Spieler den Tabellenvorletzten der Mitte März abgebrochenen Saison in der 3. Bundesliga Nord.

Bei Kulins hatte er noch bis zuletzt auf einen Verbleib gehofft, sagt Teille. „Aber wenn man kein Geld hat, dann werden andere Vereine auf ihn aufmerksam, und da können wir nicht mithalten“.