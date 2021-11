Tischtennis: Hattorfs harter Kampf, Neuhaus mit "perfektem Wochenende"

In der Tischtennis-Verbandsliga verbuchten die Männer des SSV Neuhaus zwei Auswärtssiege und rückten in der Tabelle auf Platz drei vor. In der Frauen-Verbandsliga unterlag der MTV Hattorf im Spitzenmatch beim Tabellendritten SC Marklohe nach hartem Kampf mit 5:8. Tags darauf gab's beim TTC 2015 Seelze ein 8:3. In der Tabelle rangiert Hattorf damit weiterhin aussichtsreich auf Platz zwei hinter dem TSV Watenbüttel.