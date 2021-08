"Wir sind superheiß": Tischtennis-Herren greifen im Olympia-Finale gegen China nach der Goldmedaille

Es waren ganz sicher andere Zeiten, aber die Dominanz der Chinesen im Tischtennis gab es auch 1989 schon. Steffen Fetzner, den alle "Speedy" nennen, und Jörg "Rossi" Roßkopf wussten um die Stärke der Konkurrenz aus dem Reich der Mitte, doch sie verspürten keine Angst. Auf dem Weg zum WM-Titel im Doppel schaltete das deutsche Duo in der Westfalenhalle in Dortmund im Halbfinale die Chinesen aus. Anzeige

Jörg Roßkopf, inzwischen Bundestrainer der deutschen Männer, dachte an den großen Moment seiner aktiven Karriere zurück, als er im Metropolitan Gymnasium in Tokio über die nahe Zukunft sprach. "Die Chinesen sind schlagbar", sagte der 52-Jährige und klang dabei durchaus überzeugt. Die deutschen Tischtennismänner haben es ins Finale des Teamwettbewerbs bei den Olympischen Spielen geschafft, die Silbermedaille sicher, dazu lebt der Traum von Gold – auch wenn der Kontrahent als unschlagbar gilt.

Wenn das deutsche Doppel mit Timo Boll und Patrick Franziska an diesem Freitag ab 12.30 Uhr (ARD/Eurosport) an der Platte steht und anschließend bis zu vier Einzelduelle folgen, geht es für den Außenseiter darum, den Glauben an die Chance nicht nur zu verbalisieren, sondern innerlich davon überzeugt zu sein. "Wir sind hierher gekommen, um Gold zu gewinnen", sagte Patrick Franziska. Neben Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov komplettiert der 29-Jährige die deutsche Mannschaft, die sich mit knappen 3:2-Siegen gegen Taiwan und Japan ins Endspiel kämpften. Vor allem Ovtcharov, der im Einzel die Bronzemedaille gewann, ist in den Tagen von Tokio als Spezialist für mentale Topleistungen bekannt geworden.

Timo Boll will bei vierter Olympia-Teilnahme triumphieren Auf den 32-Jährigen war bislang Verlass, auf den Routinier auch. Timo Boll absolviert gerade seine vierten Olympischen Spiele. "Klar ist China stark, aber wir werden es auf jeden Fall probieren und sind superheiß", sagte der 40-Jährige. Boll hat unzählige Male gegen die Topstars aus Fernost gespielt, die meisten Duelle verlor er. Doch er will andere Erinnerungen vor sein geistiges Auge holen. "Wir alle haben sie auch schon geschlagen", erklärte Boll. Der Routinier weiß halt um die mentale Bedeutung in seinem Sport, weshalb das Wissen, die Chinesen besiegt zu haben, für ihn eine große Bedeutung hat.

Die Favoriten selbst wirken beim olympischen Turnier bislang sehr souverän. Im Einzel standen sich die Topspieler Ma Long und Fan Zhendong im Finale gegenüber, machten die Goldmedaille unter sich aus, Long setzte sich in 4:2-Sätzen durch. Der 32-Jährige wird in seiner Heimat ehrfurchtsvoll "der Außerirdische" genannt, weil er das Spiel auf ein neues Niveau gehoben hat. Auf dem Weg ins Endspiel wankte Long jedoch im Duell mit Ovtcharov. Das Duell gilt schon jetzt als episches Match, der Chinese gewann es in sieben hart umkämpften Sätzen. "Da haben wir gesehen, was möglich ist", sagte Roßkopf. Der Bundestrainer ist sich des Respekts der Chinesen sicher.

Long: "Die Deutschen sind ein großer Gegner" Vor einigen Jahren, als Timo Boll die Weltrangliste anführte, analysierten die Asiaten dessen Spielstil, weil sie fürchten mussten, sportlich von dem Erbacher abgehängt zu werden. In China werden Boll und Ovtcharov verehrt. "Die Deutschen sind ein großer Gegner", diktierte Long den Reportern aus seiner Heimat in die Notizblöcke. An der Überzeugung, die Goldmedaille im Team zu gewinnen, ändert der Respekt jedoch nichts.