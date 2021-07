Tischtennis im Bauch: Jessika Xu gewann die ersten Punktspiele bereits vor ihrer Geburt

In unserer Serie „So hat’s angefangen“ erzählen Sportler aus der Region vom Start in ihre Sportart, der sie bis heute noch verbunden sind. Dieses Mal erinnert sich Jessika Xu vom MTV Engelbostel-Schulenburg, wobei sie die erste Zusammenkunft mit Tischtennis selbst nur vom Hörensagen kennen kann.

Als kleines Mädchen war Jessika oft bei Übungseinheiten und Punktspielen dabei – in der Babyschale oder im Kinderwagen, später auch auf der Bank oder einfach nur, um in der Sporthalle herumzutoben. „Ich erinnere mich noch daran, dass ich bei den Mitspielerinnen meiner Mutter auch oft auf dem Schoß saß“, erzählt die heute 26-Jährige.

Durch ihre Aktivität in hohen Spielklassen ist Jessika Xu nun selbst seit Jahren im Norden und Osten der Region Hannover bekannt – aktuell für den MTV Engelbostel-Schulenburg am Ball, davor für den TTK Großburgwedel und den TSV Wettmar aktiv.

Liming Xu bestritt, bevor sie eine Babypause einlegte, sogar in der neuen Saison noch Matches für den TTFC. „Sie war mit mir hochschwanger in ihrem letzten Spiel“, erzählt Jessika und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Das waren also meine ersten Kontakte mit Tischtennis.“

Liming Xu spielte für den damaligen TTFC Burgwedel – als die am 3. November geborene Jessika bereits im Anmarsch war und dem TTFC im Frühjahr 1994 der Aufstieg von der Regionalliga in die 2. Bundesliga gelang.

Die Mutter wurde damit zur Ausbilderin und Trainerin zugleich. „Das war ein großer Vorteil, den andere Spielerinnen nicht hatten. Denn sie kannte mich in- und auswendig und wusste, wie ich in den Matches denke. Das hat mir geholfen – auch wenn ich vielleicht mal etwas zickig war.“

Ihre Mutter leitete zusätzlich zu den eigenen Einsätzen in Burgwedel auch das Kinder- und Jugendtraining beim TSV Wettmar. Fast logisch, dass ihre Tochter bei so viel Zugucken auch selbst irgendwann mit Tischtennis anfangen wollte.

Mit der Mutter in einem Team

In den Punktspielen trat sie in Wettmar mit ihrer Mutter in der Frauen-Oberliga, der damals vierthöchsten Spielklasse, an die Tische. Zum TTK Großburgwedel wechselte sie 2012, spielte dort in der Regionalliga und 3. Bundesliga. 2017 schlug sie in Engelbostel auf. „Seitdem trainiere ich auch wieder mehr“, sagt die Angestellte der Stadt Burgdorf.

Dank Liming fließt Tischtennisblut in Jessikas Adern. Dennoch: Ihr Bruder Jannik, der Jugendnationalspieler war und es bis in die 2. Bundesliga brachte, habe mehr Talent geerbt, sagt Jessika. „Ich habe nicht ein solches Ballgefühl wie er.“