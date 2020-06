Tischtennis: Mit Rückkehrer Paskalev ist für den TuS Empelde die Bezirksliga möglich

Acht Jahre hat Andrej Paskalev für den Badenstedter SC am Tisch gestanden, davon die vergangenen beiden Jahre in der Oberliga. In der nächsten Saison schlägt der 25-Jährige wieder für seinen Heimatverein TuS Empelde auf, der nach einer starken Saison den Aufstieg in die 1. Bezirksklasse geschafft hat.

Solange Andrej Paskalev studiert hat, blieb es aber beim gemeinsamen Feiern. Erst die berufliche Veränderung bewegte ihn zum Umdenken. Als starke Nummer eins soll er die Empelder zum Klassenerhalt führen, sagt aber auch: „Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen.“ Der TuS-Kapitän kennt die Spielklasse dafür umso besser. In der Spielzeit 2013/2014 mussten die Lila-Weißen postwendend wieder absteigen. Dank ihrer Verstärkung sind die Voraussetzungen diesmal ganz andere. „Wir wollen im oberen Mittelfeld mitspielen“, sagt Dorsch. Zumal Spätstarter wie Bastian Rühs (25 Jahre) und Steffen Schulz (26) ihr spielerisches Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft haben.

„Ich will in der Oberliga spielen“, formulierte Paskalev ein ehrgeiziges Ziel, als er mit 15 Jahren den Sprung in die Bezirksoberligamannschaft der TTSG Wennigsen schaffte. Als diese zwei Jahre später auseinanderbrach, folgte der Wechsel nach Badenstedt. Naheliegend, um den Kontakt zu den alten Kumpels zu halten. Regelmäßig schaute Paskalev freitagabends bei den Empelder Spielen vorbei. „Wir haben dann oft gescherzt, du kommst doch eh wieder zu uns zurück“, erinnert sich Kapitän Robert Dorsch. Er wusste: „Andi hat Bock auf unsere junge Truppe.“

Der große Trumpf der Empelder ist ohnehin die mannschaftliche Geschlossenheit. Nachdem es Spitzenspieler René Kostka im vergangenen Sommer zum SV Velber zog, wurde eine schwierige Saison erwartet. Das Gegenteil war der Fall. Vom ersten Spieltag an zog das Sextett souverän seine Kreise an der Spitze der 2. Bezirksklasse 13. Erst in der Rückrunde gab es einige Rückschläge. „Das ist für eine junge Mannschaft aber normal“, sagt Dorsch. In Gefahr geriet der Aufstieg dennoch nie, und vor dem coronabedingten Saisonabbruch war der erste Platz bei fünf Punkten Vorsprung bereits sicher.

Die Erfolgsgeschichte soll fortgesetzt werden

Der Sprung in die oberste Bezirksklasse soll noch nicht das Ende der Empelder Erfolgsgeschichte sein. „Die Bezirksliga ist möglich“, glaubt Dorsch. Und dann gibt es mit Erkan Brzuskowski ja noch einen Spieler aus dem Empelder Erfolgsteam von vor sieben Jahren. Er lebt derzeit in Potsdam, „aber an den Wochenenden ist Erkan öfter in Hannover“, sagt Paskalev. Und wer weiß, vielleicht zieht es auch Brzuskowski irgendwann zurück zu seinen Wurzeln.