Mit Volkava: Engelbostels Tischtennis-Frauen wagen Schritt ins Sperrgebiet

Es bewegt sich was in Engelbostel – und auch bei den Personalplanungen ist Stephan Hartung fleißig gewesen. Insgesamt drei Neuzugänge kann der MTV-Trainer für die erste Mannschaft in der Regionalliga Nord sowie den Oberliga-Aufsteiger präsentieren.

Seitdem der SV Frielingen im Jahr 2013 aus der Frauen-Oberliga abgestiegen ist, ist diese Spielklasse für Teams aus dem Umland der Region Hannover so etwas wie Sperrgebiet gewesen. Einzig der MTV Engelbostel-Schulenburg entsandte zwischenzeitlich – 2017/2018 – eine Abordnung in diese Liga, aufgrund seines Durchmarsches allerdings nur für ein Jahr.

Mit Laura Milos vom TTV Lage (Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen) und Faustyna Stefanska (TTG Nord Holtriem aus dem Landkreis Wittmund) kommen zwei sehr ambitionierte Spielerinnen ans Klusmoor. Eine Frischzellenkur im Wortsinn, denn beide sind erst zwölf Jahre alt. Und bringen doch schon eine Menge Erfahrung mit.

So hat Laura zuletzt in der Frauen-Verbandsliga in Nordrhein-Westfalen mit 24:9 Einzeln im oberen Paarkreuz für Furore gesorgt. Und Faustyna, deren ältere Schwester Sofia künftig in der 3. Bundesliga für den TTK Großburgwedel spielen wird, ist Teil des Juniorenbundeskaders.

„Im Jahrgang 2008 gehört sie zur absoluten Spitze in Deutschland“

„Gegen sie gewinne ich auf jeden Fall nicht mehr“, sagt 2. Bezirksklassenakteur Hartung und lacht. „Im Jahrgang 2008 gehört sie zur absoluten Spitze in Deutschland.“ Beide Youngster werden in die zweite Mannschaft gemeldet, sind aber auch Optionen für mehr – zumindest langfristig.

Der Königstransfer kommt jedoch aus Weißrussland. „Das war überhaupt nicht geplant“, sagt Hartung. „Aber wenn sich kurzfristig so was entwickelt, muss man sagen: Machen wir.“

Volkava führt den MTV an

Vera Volkava wird die MTV-Erstvertretung verstärken – und das vermutlich an der Spitzenposition. Die ­14-Jährige aus einem Minsker Sportinternat kam über Kontakte zum TTVN-Landestrainer Nebojsa Stevanov nach Engelbostel. „Sie kann bei uns sowohl Damen-Regionalliga als auch bei den Mädchen spielen“, sagt Hartung erfreut. Abgänge gibt es keine.