Tischtennis: Neuhaus feiert und hofft, Platendorf steigt ganz bitter ab

Bezirksoberliga

Dagegen sicherte sich der SSV Neuhaus II mit einem sicheren 9:2-Erfolg gegen den MTV Vorsfelde II die Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga Nord. Der Aufsteiger ärgerte die Neuhäuser nur in den Doppeln mit einer 2:1-Führung. In den Einzeln ließ der SSV den Eberstädtern mit acht Siegen in Folge keinen Stich. Neuhaus-Akteur Björn Dörrheide: „Der zweite Platz war unser Ziel, denn Meister TTC Gifhorn war in dieser Liga ein Ausnahmeteam. Nun wollen wir in der Relegation Anfang Mai den Aufstieg in der Landesliga klarmachen.“ Der Abstieg des MTV Vorsfelde II war hingegen von vornherein einkalkuliert. MTV-Spartenleiter Andreas Vogel: „Unsere zweite Herren ist schon sehr überraschend für alle in der letzten Serie aufgestiegen. Wichtig ist nun, dass unsere Erstvertretung am nächsten Samstag beim SV Sandkamp den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga in trockene Tücher bringt.“

Bezirksliga

Großer Jubel herrschte dagegen beim SSV Neuhaus III in der Bezirksliga. Mit einem 9:1 gegen den SV Jembke II sicherten sich die Neuhäuser den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Die Neuhäuser Drittvertretung war mit Marcel Kaufmann (TTV 2015 Seelze), Bernd-Michael Hilbig (eigene Zweite) und dem 13-jährigen niedersächsischen Kaderspieler Julius Konstantin Kleinert (eigene Fünfte) mächtig verstärkt worden: Spartenleiter Andre Kaufmann: „Der Aufstieg war ursprünglich nicht geplant. Aber nach dem 9:6-Schlüsselerfolg gegen TSV Germania Helmstedt konnten wir auch das vorentscheidende Spitzenspiel gegen den TSV Meine mit 9:5 für uns entscheiden."