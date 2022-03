Tischtennis: Neuhaus-Joker Kristin Engel holt beim 1:9 in Neukölln den Ehrenpunkt 

Die Niederlage war deutlich, an der Situation hat sich aber nichts geändert: Die Spielerinnen des SSV Neuhaus haben trotz des 1:9 (8:28 Sätze) beim TTC Berlin Neukölln den Klassenerhalt in der Tischtennis-Regionalliga weiter in der eigenen Hand. Konkurrent RSV Braunschweig II unterlag beim Kieler TTK Grün-Weiß ebenfalls mit 1:9.

Neben der langzeitverletzten Ekaterina Buka (Rückenprobleme) meldete sich am Spieltag mit Lisa Krödel krankheitsbedingt eine weitere Leistungsträgerin kurzfristig ab. Für Letztere sprang Kristin Engel ein, die mit einem 3:1-Satzsieg gegen Mareike Jünemann auch den Ehrenpunkt für den SSV erkämpfte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Neuhäuserinnen aber schon mit 0:4 in Rückstand.