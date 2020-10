Wegen Corona: Neuhaus-Kapitän rechnet mit Aussetzung des Tischtennis-Spielbetriebs

Männer-Verbandsliga

Der TTVN wäre nicht der erste Verband. Der badische hat beispielsweise den Spielbetrieb bereits ausgesetzt. So weit gingen die Niedersachsen in der vergangenen Woche noch nicht. Das Präsidium werde die Lage weiterhin aufmerksam beobachten und stehe diesbezüglich in engem Austausch mit dem Deutschen Tischtennis-Bund sowie dem Innen- und Sportministerium des Landes Niedersachsen heißt es in dem jüngsten Präsidiumsbeschluss. Bisher wurde die Wettspielordnung soweit ergänzt, dass ein Spiel auf Antrag abgesetzt wird, wenn mindestens einer der beiden beteiligten Vereine aus einem bestehenden „Risikogebiet“ (Sieben-Tage-Inzidenz) stammt.

Aussetzen musste Nagy mit seinem Team am Wochenende. Grund: „Ein Spieler des Bovender SV befindet sich in freiwilliger Quarantäne“, so SSV-Abteilungsleiter André Kaufmann. Nagy war enttäuscht: „Wir waren gut vorbereitet und hätten sehr gern parallel zur Regionalliga-Heimpartie unserer Damen gespielt.“ Dass überhaupt nachgeholt wird, liegt daran, dass Bovenden davon profitierte, dass in der Vorwoche noch bis zu 24 Stunden im Voraus eine Partie abgesagt werden konnte. „Ab dieser Woche hätten wir kampflos gewonnen. Jetzt muss man spätestens zwei Tage vorher absagen“, so Nagy.

Ärgerlich für Neuhaus: Es ist bereits die zweite Partie, die nachgeholt werden muss. Auch das Heimspiel gegen den TTV 2015 Seelze II wurde verlegt, die Gäste hatten aus privaten Gründen darum gebeten. In der Tabelle sorgt all das schon jetzt für ein Zerrbild. Seelzes Erste hat neun Partien auf dem Buckel, ist mit 13:6 Zählern Spitzenreiter. Neuhaus durfte erst viermal an die Tische, ist mit 7:1 Punkten Dritter.

Auch wenn der SSV-Kapitän damit rechnet, dass der Spielbetrieb zeitnah ausgesetzt wird – Nagy sieht den Kern des Corona-Problems im Verhalten im privaten Bereich: „Und der Sport muss dann darunter leiden.“