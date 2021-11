Tischtennis: Neuhaus siegt weiter, Hattorf-Gegner schenkt Spiel wegen Corona-Lage ab

Der SSV Neuhaus feierte in der Tischtennis-Verbandsliga trotz Personalproblemen einen souveränen Sieg, die Spielerinnen des MTV Hattorf kamen zu einer 8:0-Wertung.

Männer-Verbandsliga

Hannover 96 II – SSV Neuhaus 3:9 (18:28 Sätze). Die Vorzeichen für den SSV sahen alles andere als rosig aus, mit Niklas Beliaev (Bronchitis) und Jonathan Aretz (Erkältung) meldeten sich zwei wichtige Stammspieler krank. So verbuchte Edeljoker Frank Kuthe bereits seinen fünften Saisoneinsatz in der Verbandsliga. Doch auch Hannover 96 II konnte nicht in Bestbesetzung auflaufen, musste unter anderem auf Nachwuchsass Timo Shin verzichten. Neuhaus lag nach den Doppel 2:1 vorn, baute die Führung dann auf 5:1 aus. Hannover verkürzte zwar auf 3:5, doch Neuhaus ließ sich den Gesamterfolg nicht mehr nehmen, brachte dabei alle drei Fünfsatz-Einzel durch. SSV-Kapitän Gabor Nagy: „Erfreulich war, dass insbesondere Serkan Ceylan mit seinem neuen Holz zu alter Formstärke zurückgefunden hat.“ Der SSV liegt damit als Tabellenzweiter hinter dem Meisterschaftsfavoriten MTV Eintracht Bledeln II weiter aussichtsreich im Rennen.

SSV-Zähler: Uwe Bertram/Nils Baartz, Gabor Nagy/Björn Dörrheide, Serkan Ceylan (2), Bertram (2), Baartz, Nagy, Dörrheide.

