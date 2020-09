Tischtennis: Neuhäuser Top-Teams in Top-Form, Gifhorn/Vollbüttel ist Spitzenreiter

Frauen-Regionalliga

Hannover 96 II – SSV Neuhaus 5:7 (24:27 Sätze). Die Hannoveranerinnen hatten bezüglich ihrer Aufstellung die Rotationsmaschine angeworfen und überraschten den SSV mit dem spielstarken Aufgebot der dritten Mannschaft (Nummer 1 bis 4). „Hannover ist eine Wundertüte. Du weißt nie, was dich da erwartet. Aber spielen können sie alle“,so Neuhaus-Coach Frank Baberowski. In Topform präsentierte sich erneut SSV-Neuzugang Katherina Buka, die ihre Bilanz mit drei Siegen auf 8:1 hochschraubte. Auch Linda Kleemiß zeigte aufstrebende Form, wehrte in einem Schlüsselspiel gegen Niina Shiiba gleich drei Matchbälle ab, brachte die Partie mit 16:14 im Entscheidungssatz noch nach Hause. Zwei weitere Big Points tüteten Buka (11:7 im fünften Satz gegen Sonja Radtke) sowie Sarah Nitsch ein. Dabei drehte Nitsch einen 1:2-Satzrückstand gegen die ehemalige Neuhäuserin Jaqueline Presuhn. Lisa Krödel biss trotz Fußverletzung auf die Zähne und steuerte einen Sieg gegen Presuhn bei. Drei Spiele, weiter unbesiegt – was sagt da der Trainer des Tabellenzweiten? „Das waren wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, wir sind hochzufrieden. Es war nicht einfach, hier zu gewinnen“, so Baberowski.

SSV-Zähler: Buka (3), Kleemiß (2), Krödel, Nitsch.

Männer-Verbandsliga

SC Marklohe II – SSV Neuhaus 4:8 (18:27). Es wurde die insgeheim herbeigesehnte Sensation: Der runderneuerte SSV haute in seinem ersten Saisonspiel ordentlich auf die Pauke und siegte beim Tabellenführer. Neuhaus zog sofort die Zügel an und setzte sich bis auf 8:1 ab. Marklohe II bot überraschend erstmals ihren Topmann Thilo Marschke auf. Doch das schockte Neuhaus nicht: Das bärenstarke obere Paarkreuz des SSV mit Niklas Beliaev und Serkan Ceylan gönnte Marklohes Marschke und Marlon Wehrenberg keinen Stich. Neuhaus-Zugang Uwe Bertram führte sich mit zwei Einzelerfolgen im mittleren Paarkreuz vielversprechend ein. Bertram, in Fachkreisen aufgrund seines extremen Vorhand-Sidespin-Spiels auch „Killerkralle“ genannt, bezwang den bisher unbesiegten Dennis Lau (7:1 Siege) mit 11:9, 11:9 und 12:10. Zudem siegte Bertram mit 3:0 Sätzen gegen den erst 13-jährigen Bastian Meyer, eines der größten deutschen Nachwuchstalente seiner Altersklasse. Neuzugang Nils Baartz überzeugte mit starkem kämpferischen Einsatz, blieb aber ohne Sieg. Das Fazit von SSV-Kapitän Gabor Nagy: „Das war für uns ein Einstand nach Maß. Wir konnten trotz langer Pause an die guten Leistungen anknüpfen, mit denen wir zuletzt März aufhorchen ließen“.

SSV-Zähler: Beliaev (2), Ceylan (2), Bertram (2), Nagy, Aretz.