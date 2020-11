Die an der Platte tanzen : Nordstädter Verein will Sport an öffentlichen Plätzen beleben

Der Plattentanz ist eine Nordstädter Bewegung. Nach den ersten Corona-Lockerungen im Frühsommer versammelten sich an den Steinplatten im Welfengarten und an der Lutherkirche die Tischtennisfreunde.

Die Leute für Sport und Kultur in die Parks, auf die Straße und auf die Plätze zu bekommen. Ganz einfach, spontan, ohne feste Bindung an das Vereinsleben.

Auf Stein Geboren: An den Tischtennisplatten in der Nordstadt ist die Idee zum Verein Plattentanz entstanden. © Nick Neufeld

"Es gab zu wenig Platten für die steigende Nachfrage, sodass man sich arrangiert, erstmals verabredet und folglich kennengelernt hat“, berichtet Nellenschulte. Ähnlich wie in Linden-Nord (Pfarrlandplatz) bildete sich eine Steinplatten-Szene. „Tischtennis ist erstmal das Mittel zum Zweck: Es geht uns vor allem darum, die urbane Kulturlandschaft zu bereichern und Nischen zu füllen“, so Nellenschulte.

„Wir strecken derzeit unsere Fühler in alle Richtungen aus, schauen uns nach einem Vereinsheim um und sind mit einigen Vereinen und Verbänden in erstem losem Kontakt“, sagt Nellenschulte.

Lars Hecht hilft mit App Court Culture

Eine Konkurrenz für andere Kultur- und Sportvereine soll Plattentanz auf keinen Fall sein, betont er: „Wir sind eher ein Sprungbrett und machen Werbung für die anderen Vereine, bringen zusammen und begeistern für deren Sport.“ Freundschaften und gemeinsame Projekte, unter anderem mit „wasmitherz“, sind schon entstanden.

Eine eigene App wollten die Plattentänzer sogar entwickeln, dann kam ihnen jedoch der Zufall in Person von Lars Hecht zu Hilfe. Der Barsinghäuser tauchte eines Tages an den Platten in der Nordstadt auf, er habe mit Court Culture bereits eine passende App entworfen.

„Ich empfehle jeden sportbegeistertem Hannoveraner diese App, die mit sehr viel Liebe zum Detail entwickelt worden ist. Wir helfen derzeit mit, die erste Version zu verbessern und im neuen Jahr den landesweiten Launch der App zu unterstützen“, so Nellenschulte.

Was ist Court Culture?

Court Culture ist eine kostenfreie App, die nicht heruntergeladen werden muss. Sie kann jederzeit über den Webbrowser (courtculture.cc) genutzt werden. Ziel ist es, den Sport auf öffentlichen Sportplätzen (Courts) zu beleben, und zwar später weltweit.

Über die Funktion Live Map lassen sich Courts in der Nähe finden – eine grüne Stecknadel zeigt einen Court an, auf dem an diesem Tag noch eine Aktivität ansteht.

Auch an einer Freizeitliga können die Nutzer als Einzelspieler oder im Team teilnehmen. Aktuell gibt es deutschlandweit nur in Hannover die Möglichkeit über die App miteinander in einer Freizeitliga zu spielen: Als Einzelspieler oder als Team. In der laufenden Testphase Spiele sind in den Sportarten Basketball, Fußball, Tennis, Tischtennis und (Beach-)Volleyball möglich.